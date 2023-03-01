Bakan Bozdağ: Felaketin yaşandığı andan itibaren adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir

Bakan Bozdağ: Felaketin yaşandığı andan itibaren adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde adalet hizmetlerinin sunumunda herhangi bir sıkıntının bulunmadığını bildirdi.

Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye'de yürüttüğü incelemelerinin ardından Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bozdağ, Şanlıurfa ve Nurdağı'nın ardından İslahiye'ye geldiklerini anımsatarak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ilçede yaşayanlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin ardından enkaz altından insanların kurtarılması için yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirten Bozdağ, şu anda enkaz sonrası çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran Bozdağ, "Burada çalışmaların bir düzen, intizam içinde, vatandaşlarımızın beklenti ve istekleri dikkate alınarak yürütüldüğünü ve barınma sorunları ile diğer sorunların çözüldüğünü gördük." dedi.

Koordinasyon çalışmalarında görev alanlara teşekkür eden Bozdağ, "İslahiye'de adalet hizmetlerinin sunumunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Felaketin yaşandığı andan itibaren de adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir." ifadelerini kullandı.