"Seçim 1'inci turda bitecektir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Esra Elönü'nün Arafta mısınız sorusunu yanıtlayan Bakan Bozdağ, "Ben araf programındayım ama arafta değilim. Hayatım boyunca hep net oldum. Tarafım hep net oldu. Ben hep haktan, hakikatten, doğrudan, iyiden yana oldum. Kararım hep net oldu." dedi.

Söylediği çoğu şeyin çarpıtıldığını söyleyen Bakan Bozdağ, "Terör örgütleri 'Millet İttifakı'nı destekliyoruz' dedi. Terör örgütleri Millet İttifakı adayını destekliyor dediğimde uydurmuyorum. Kalkıp 'bizi destekleyenlere terörist' dedi diyorlar, Allah'tan korkun öyle bir şey demiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin, 'Bizim olduğumuz yerde terör olmaz, bizim olduğumuz yere oturursa biz kalkarız.' demesi gerekiyor. Adamlar oturmayı bırak masaya hakim oldular. Bütün sosyal medya hesaplarından açık açık destekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ayrıştırıcı dilinin Kılıçdaroğlu tarafından kullandığını kaydeden Bozdağ, "Ayrıştırıcı dili kullanan, çok net şekilde CHP Genel Başkanı'ndan en aşağıya kadar hepsidir. Bir yandan oy isteyeceksiniz, öte yandan da başka partiye oy veren seçmenlere hakaretin âlâsını yapacaksınız. Bu büyük bir ahlaksızlıktır." dedi.

Muhalefetin şimdiden tehditlere başladığını dile getiren Bakan Bozdağ, "Bir yandan 'biz herkesle helalleşeceğiz' diye geziyor, öte yandan da nasıl hesaplaşacağını anlatıyor. Ben hep söylüyorum 'helalleşme' kavramını kazıyın altından hesaplaşma çıkar." diye konuştu.

"Kandil'in desteklediği birine ben oy vermem diyen bir sürü CHP'linin olduğunu dile getiren Bakan Bozdağ, "Seçim sürecinde herkes bir yerden bakarken milletin nereden baktığını da görmek lazım. Samimi CHP'liler şu yürüyen süreçten rahatsız, 'Kandil'in desteklediği birine ben oy vermem' diyen bir sürü CHP'li var." dedi.

"14 Mayıs akşamı Türkiye'de çok şey değişecek" diyerek sözlerine devam eden Bozdağ, "Tarih yazacağız diyenler tarih olacak. 14 Mayıs, Türk siyasetinde büyük bir değişimin başlangıç günü olacaktır. Pek çok genel başkan ya o gece ya ertesi gece siyasete veda edecektir." dedi.

Esra Elönün'ün "Cumhurbaşkanımıza baktığımızda hiçbir tedirginlik yok, endişe yok. Bu seçimin ilk turda biteceğini mi gösteriyor" sorusuna Bakan Bozdağ, "Benim gördüğüm seçim 1'inci turda bitecektir. Parlamento'da da Cumhur İttifakı olarak salt çoğunluğu alacak şekilde oluşacaktır." ifadelerini kullandı.

Siyasetin gerçeklikten kopmaması gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "Fiyatlarda bir pahalılık var kabul ama enflasyonu aşağı çekecek iradenin Cumhurbaşkanımızın iradesi olduğuna insanlar inanıyor. Soğandan, sarımsaktan medet umar hale geldiler, soğan da sarımsak da onların derdine deva olmayacaktır." dedi.

"Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olmasından bence endişe ediyorlar." diyerek sözlerini sürdüren Bozdağ, "Amerika'nın, AB'nin hoşuna gideceği yaklaşımları ortaya koyuyorlar. TEKNOFEST gençliğinden Batı'da rahatsız, ABD'de rahatsız ve onların uydusu siyasetçilerde de rahatsız. O yüzden bu rahatsızlıklarını gizlemiyorlar. Bugün Türkiye'de eğer İHA varsa, SİHA varsa, Kızılelma varsa işte bu TEKNOFEST ruhuyla oldu. Bu başarıyı küçültmek, hafife almak istiyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığı toplayamadığını söyleyen Bakan Bozdağ, "İnce'nin ahı tuttu herhalde. İnce oyları bölmeyecek, İnce oyları alacak. İnce, CHP'nin yerli ve milli noktasında duruyor." şeklinde konuştu.

"Millet İttifakı'nı bir arada tutan tutkal Cumhurbaşkanımıza duydukları kin, nefret ve düşmanlıktır." diyen Bozdağ, şunları söyledi:

"Rehberleri kin, nefret ve düşmanlık olanlara millet iktidar vermez. Cumhurbaşkanımız kaybetsin memleket ne olursa olsun hiç umurlarında değil."