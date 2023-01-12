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12 Ocak 2023 Perşembe 11:48:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 11:48:00

Bakan Bozdağ açıkladı... Kiracı ve ev sahipleri dikkat!

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Adalet Bakanı Bozdağ, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabuluculuk kapsamına alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabuluculuk kapsamına alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Etiketler : bekir bozdağ kiracı ev sahibi
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