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01 Temmuz 2023 Cumartesi 19:53:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 19:53:00

Bakan Bolat, Suudi mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile görüştüğünü, iki ülkenin ticaret, yatırım ve turizm alanındaki ilişkileri güçlendirmek için güçlü bir diyalog içinde olunması kararlılıklarını vurguladıklarını bildirdi

Bakan Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı vesilesi ile tebriklerini ileten Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için güçlü bir diyalog içinde olunması yönündeki kararlılığımızı vurguladık."

Etiketler : ticaret ilişkileri yatırım ilişkileri turizm ilişkileri Ömer Bolat suudi arabistan-Türkiye
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