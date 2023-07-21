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21 Temmuz 2023 Cuma 21:23:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 21:23:00

Bakan Bolat, sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanayi, iktisadi, perakende ve turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile bir araya gelerek, katma değerli üretim ve dış ticaretin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile Gümrük Birliği güncellenme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştuklarını da belirten Bolat, "Sağladığı istihdam ve oluşturduğu ticaret hacmi ile ülkemiz ekonomisine önemli katkı sunan yiyecek ve içecek sektörü ile turizmcileri temsil eden dernek temsilcilerinin talep ve sorunlarını dinledik. Çözüm önerileri geliştirmeye yönelik atılacak adımları ele aldık." ifadesini kullandı.

Bolat, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) başkanları ile yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ticaretimizin önemli unsurlarından olan alışveriş merkezleri ve perakende sektörü aktörleriyle fikir alışverişlerinde bulunduk. Sektörün kapsadığı ve her geçen yıl yüksek bir hızla büyümeye devam eden organize perakende alanındaki sürdürülebilir gelişime yönelik değerlendirmelerde bulunduk."

AB ÜLKELERİYLE TİCARİ HACMİ ARTTIRACAK PROJELER ÜZERİNE İSTİŞARELERDE BULUNULDU

Bolat, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldikleri toplantıya ilişkin ise "Avrupa Birliği ülkeleriyle mevcut ticari hacmimizi arttırmak adına hayata geçirebileceğimiz projeler üzerine istişarelerde bulunduk. İhracatımıza kurum hafızası sayesinde katkı sağlayan kıymetli vakıflarımız ile dirsek temasımız sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) ile istişarelerde bulunduklarını da bildiren Bolat, "Merter firmalarının uluslararası rekabet güçlerini artırmaya ve markalaşmalarına yönelik atılacak adımlara destek vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Bakan Bolat Ticaret Bakanlığı Tüsiad
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