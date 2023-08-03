Bakan Bolat rakamlarla açıkladı! Temmuz ayı ihracatında tarihi rekor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "Felaket tellallığı yapmaya çalışanlara rağmen Türkiye ekonomisi güçlenmeye devam ediyor. Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,4 artış sağladı" dedi.
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