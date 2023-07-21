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21 Temmuz 2023 Cuma 19:50:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 19:50:00

Bakan Bolat, BMD temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) temsilcileriyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin, "Perakende sektörüne yönelik etkin ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı tesis etmeye yönelik atılacak adımlara istinaden BMD temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledik." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bolat, BMD temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Perakende sektörüne yönelik etkin ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı tesis etmeye yönelik atılacak adımlara istinaden BMD temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledik. Bu sayede, işletmelerimizin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz."

Etiketler : Bakan Bolat Ticaret Bakanlığı BMD BM
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