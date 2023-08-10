Bakan Bolat: 2028 yılı için büyük hedefler belirledik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünyada enflasyonla mücadele çerçevesinde ülkelerin faiz artırımına gittiğinin altını çizerek, "Zor bir yıl olacak. Buna rağmen ihracatçılarımız canla başla çalışıyorlar. 2028 yılı için büyük hedefler belirledik" dedi.

Bir dizi toplantıya katılmak üzene Mersin'e gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, STK temsilcileriyle buluştu. Suphi Öner Öğretmenevinde gerçekleşen buluşmada konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin son 20 yılda yıllık yüzde 5,4 ortalama büyüme kaydettiğini söyledi. Milli gelirin 204 milyar dolardan 906 milyar dolara çıktığını vurgulayan Bolat, "Kişi başına milli gelir 3 bin dolardan 10 bin 655 dolara çıktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, geçmiş AK Parti hükümetleri istikrar ve güven kavramını kendisine çıpa edinerek icraat, hizmet ve eser siyasetiyle gece, gündüz çalışarak bu başarıların elde edilmesinde çok büyük rol oynadılar. Türkiye'mizde eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, çevreden enerjiye, gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, esnafımıza, sanayicimize, çiftçimize yönelik refahı artırmak, sosyal adaleti sağlamak, bölüşümü daha adil gerçekleştirme konusunda çalışmalar oldu. Aziz milletimiz de bunların hepsini görüp, ahtı vefa göstererek tam 17 seçimi kazanmamızı sağladı. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarıyla beraber, milletimizden aldığımız bu destekle yola devam ediyoruz. Biz Ticaret Bakanlığı olarak ihracata yoğun destek veren bir kuruluşuz. 100'den fazla desteklerimiz var" diye konuştu.

"ZOR BİR YIL OLACAK"



Bu yıl dünyada enflasyonla mücadele çerçevesinde ülkelerin faiz artırımına gittiğini dile getiren Bolat, "Küresel üretimde gerilemenin yaşandığı, dünya ticaretinin de gerilediği, bizim en büyük pazarımız olan Avrupa Birliğinin yüzde yarım ile 1 arasında ancak büyüyebileceği, Amerika'nın yüzde 1 ile 1,5 arasında büyüyebileceği zor bir yıl. Buna rağmen ihracatçılarımız canla başla çalışıyorlar. Biz de Bakanlık olarak bütün gayretimizle onlara destek olmaya çalışıyoruz. 2028 yılı için büyük hedefler belirledik. Eximbank'ın sermayesini Temmuz ayı içerisinde yüzde 40 artırarak, 20,8 milyar dolara çıkardık. Bu 6,8 milyar dolarlık artırımın getireceği finansman yaklaşık 70 milyar lira ekstra ihracat finansmanı olacaktır. İhracatçılarımız hemen başvurularını yapmaya başladılar. Merkez Bankamızın ihracatçılar için sunduğu günlük kredi tutarını 300 milyon liradan 1,5 milyara çıkardı. Bu da ihracatçılarımızı önemli ölçüde rahatlattı. Bundan sonra artık top ihracatçılarımızın önünde. Onlardan yeni ülkemize puanlar kazandıracak ihracat golleri atmaları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.