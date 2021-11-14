3600 ek göstergenin çıkarılacağı tarih açıklandı

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14 Kasım 2021 Pazar 15:14:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 15:14:00

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması

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Son Dakika Haberleri.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz. " dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli kaynaklara göre bir büyümeye geçilmiştir. Türk devletleri iş birliğini ifade eden örgüt kuruldu.

"YÜZDE 10 BÜYÜYECEĞİZ"

Bütün bunlar Türkiye'nin sadece Suriye, Akdeniz'de değil tüm coğrafyada barışı temsil eden ama kalkınma sürecinde büyüyen bir ülke olduğunu gösteriyor. Bugün dünyanın en hızlı büyüyen iki ülkesinden biriyiz. Yıl sonu itibarıyla da yüzde 10 büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım büyüme ekonomik bir hadisedir ancak bunun yanında sosyal bir mesele de vardır. Demokratikleşme süreciyle devletin sosyal devlet kimliğinin ön plana çıkmasıdır.

"OCAK AYINDA TBMM'YE GETİRECEĞİZ"

Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir.

Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır.

3600 ek gösterge meselesinin Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz."

Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması
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