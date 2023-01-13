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13 Ocak 2023 Cuma 19:40:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 19:40:00

Bakan Bilgin, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen genel başkanlarını kabul etti

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vedat Bilgin, bakanlıkta Önder Kahveci ve Talip Geylan ile bir araya geldi.

Görüşmede, çalışma hayatı gündemindeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kahveci ve Geylan, Bakan Bilgin'e 1. dereceye gelmiş kamu personelinin ek gösterge rakamının 3600 olarak belirlenmesi talebini iletti.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki son durumun ele alındığı görüşmede iki sendika başkanı, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin sorunlarına çözüm için müjde beklediğini söyleyerek, memur ve emeklilerin alım gücünü artırmak için seyyanen ek zamma ihtiyaç duyulduğu görüşünü iletti.

Etiketler : Bakan Bilgin Kamu-Sen Türk Eğitim-Sen
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