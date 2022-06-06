Bakan Bilgin: Ele alacağımız ilk dosya sözleşmeli kamu çalışanları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ÇALIŞMA"

Türkiye'nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Daha önce de bildiğiniz gibi asgari ücrette devrim niteliğinde bir artış yapmıştık.

Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi biz de bunu yaptık.

Bütün kamu çalışanlarını emeklilerini 5 milyon 300 bin civarında çalışan ve emekliyi kapsayan düzenleme yaptık. Lise mezunu ve ortaokul mezunu dahi 600 puan verdik. Dolayısıyla hiçbir sendikanın hiçbir kimsenin talep etmediği bir düzenlemedir. Beklentilerin üzerinde onun için devrim niteliğinde bir çalışmadır diyorum.

İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu bürokrasisi kamu çalışanları ya bu gece farklı uyuyacak rahat edecek diyecek ki devletim beni düşünüyor. Kapsayıcı bir şekilde yani bugün kamuda çalışan daha önce sıfır ek göstergesi olan yurttaşlarımız da çalışanlarımız da 600 ek puan aldılar bunların her birisinin bir karşılığı var.

Özellikle 3600 için söylemek isterim. 3000'den 3600'e geçenler ne kazandı onu söylerim yaklaşık maaşlarında 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu.

Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız.

''ARALIKTA YENİ DÜZENLEME YAPACAĞIZ''

Biz aralıkta da düzenleme yapacağız. Aralık sonunda geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızı yeniden toplu sözleşme farkını enflasyonu ve diğer bugün söylemeyi istemediğim ek düzenlemeler de yaparak 2022 aralığında da bu yaptığımız 3600 ilgili düzenleme kamu çalışanlarının ikramiyelerine maaşlara çok daha fazla yansıyacak. Bu düzenleme ile katlanacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak.

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Devlet adil olanı düzgün olanı yapar. Biz adil olanı, düzgün olanı yaptık.

Biz diyelim ki hemşire, işletme tahsili yaptı. İşletme tahsili yapmak suç mu? Neden kendi alanında sınırlı tutuyoruz. Bu kendi alanı dışındaki yüksek öğrenimlere de bunu verdik.

Haberler doğru değil. İki yıllıkları da değerlendirdik kapsadık. Çok geniş bir kadroya verdik. Bekçilerden tutun uzman erbaşlara kadar hiyerarşi içinde altta kalmış gruplardı.

Ben halkımızın Türkiye'nin çalışanlarının yapılan düzenlemenin adil olduğu kanaatini görmekten mutluyum. Biz burada sadece kendi alanında yükseköğrenim şartı koymadık. Yüksek öğrenim yüksek öğrenimdir. Teknik sıfatlı arkadaşlarımıza da verdik. Biz öğretim üyelerimizi de bu kapsamın içine aldık. Gerçekten kapsamlı kelimesi yetersiz.

''İLK DOSYA SÖZLEŞMELİ KAMU ÇALIŞANLARI''

Şunun da müjdesini vereyim, bütün kamu çalışanlarımızın ücretlerinin düzenlenmesi çalışmasını da Sayın Cumhurbaşkanımız uzun vadede bize verdi.

İlk açacağımız dosya üzerinden detaylandırıp kamuoyuyla paylaşacak hale gelince paylaşacağımız mesele sözleşmeli personel meselesidir.

İlk ele alacağımız dosya odur. Kamuda sözleşme personel istihdam ediliyor. Yeni alanlar var. Yeni çalışma biçimleri var. Mesela bilgisayar yazılım mühendisleri gibi. Onlar örnek veriyorum. Hepsinin mühendis olmasına gerek yok. Kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor fakat bu personellerin bazı sorunları var.

Biz bunlara isteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz.

''EYT DE ÖNÜMÜZDE DURUYOR''

Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT de önümüzde duruyor. Onda da mesafe katettiğimiz zaman dosyayı da açtığımız zaman kamuoyuyla paylaşacağım.

Şunu herkesin bilmesi lazım Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan bir devlettir. Alelade kapitalist bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet karakterinde bir devlettir. Demokratikleşme süreci ilerledikçe bu atılımlarımız devam edecek. Yani biz bütün sosyal meseleleri devletimizin önündeki görev alanı sayıyoruz. Her sosyal mesele benim görevimdir çalışma hayatıyla ilgili. Onu açmayacağız o dosya kapalıdır demeyiz.