VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz
Bakan Koca, 'Türkiye'de ilaç bulunamıyor' iddialarını yalanladı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi
Kadir İnanır yarın taburcu olacak
Türkiye'de 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi
Denizli'de midibüs devrildi: 3'ü çocuk 16 kişi yaralandı
Bakan Soylu: Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak
ABD'de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji İstanbul ve İzmir'i uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
"Lübnan'daki patlama elektrik kaçağından"
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den yaptırım açıklaması
İlk omicron varyantı tespit edildi
'Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı' yayımlandı
Stratcom Zirvesi'nde konuştu
"Küresel monopollerin dünya fiyatlarını bir şekilde oluşturma davranışları insanlık suçudur"
"1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık"
Evinde ölü bulunmuştu! Engelli kadının kızı tutuklandı
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımını ve finansını kendisi üretecek konuma gelecek"
Burkina Faso'da yeni Başbakan Lassina Zerbo oldu
ABD'de kasırga felaketi: En az 50 ölü
Tam 4 bin 500 yıllık! Tarihin izi gün yüzüne çıkarıldı
Gürcistan'dan Rusya'ya 'NATO' tepkisi
Tinder'a yeni özellik geldi
11 Aralık 2021 Cumartesi 22:41:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 22:41:00

Bakan Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Genel Kurul çalışmalarına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuşma yaptı.

Bakan Bilgin'in konuşmasından öne çıkanlar:

ASGARİ ÜCRET

"Toplumumuzun işçilerimizin beklentilerini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğiz."

3600 EK GÖSTERGE

"Teknik çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak. Ondan sonra da Yüce Meclis'e göndereceğiz. 2022 yılında uygulamaya sokacağız."

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

"Sözleşmeli meselesini de gündeme aldık. Sözleşmeli personel ile ilgili meseleyi de en uygun şekilde çözeceğiz. Karara bağlamış bulunuyoruz."

Etiketler : vedat bilgin sözleşmeli personel asgari ücret 3600 ek gösterge
Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!

Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!
NFT dünyasına giriyor

NFT dünyasına giriyor
Annelik kutsal bir müessese

Annelik kutsal bir müessese
Organlarını bağışladı

Organlarını bağışladı
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Böbreğine stent takılacak

Böbreğine stent takılacak
7 ay sonra yeniden ‘Güz Gülleri'

7 ay sonra yeniden ‘Güz Gülleri'
Zirveye oturdu

Zirveye oturdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER