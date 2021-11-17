Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

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17 Kasım 2021 Çarşamba 09:39:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 09:56:00

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge çalışması ocakta Meclis'te olacak

Kaynak: Sabah

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında 3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili bir sunum yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin ocak ayında Meclis'e gönderileceğini açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun gündemlerinde olmadığını belirten Bilgin, önceliklerinin 3600 ek gösterge ve 2022 maaşlarına ilişkin zamlarla ilgili çalışmalar olduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti MKYK'da 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemelerin ocak ayında Meclis'e gönderileceğini belirtti.

Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında milyonlarca işçi ve işverenin beklediği asgari ücret ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili bir sunum yaptı.

İşte asgari ücret, 3600 ek gösterge ve 2022 maaşlarına ilişkin zamlarla ilgili çalışmalar ve detaylar;

ANKET YAPILIYOR

Tüm kesimlerin taleplerinin alındığını ve anket çalışması yapıldığını belirten Bilgin, "Anket çalışmamız bu hafta sonu sonuçlanacak. İşverenin ikna olacağı çalışanı da enflasyona ezdirmeyeceğimiz bir ücret olacak. Aralık ayında resmi prosedür başlıyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan ankette işçilere ne kadar aylık kazançla geçinebilecekleri, işverene ise işçiye maksimum ne kadar ücret verebilecekleri soruldu.

BU HAFTA SONUÇLANACAK

Anket sonuçlarının haftasonu sonuçlanacağı öğrenildi. Net 2 bin 825 lira olan mevcut asgari ücretin yeni yılda net 3 bin 500 lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.

OCAK AYINDA GELİYOR

Toplantıda 3600 ek gösterge de gündeme geldi. Bilgin düzenlemenin Ocak ayında Meclis'e gönderileceğini belirtti.

EYT AÇIKLAMASI: ÖNCELİKLİ DEĞİL

Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun ise şu anda öncelikli gündemlerinin olmadığını, önceliğin asgari ücret ve 3600 ek gösterge olduğunu ifade etti.

Etiketler : 3600 ek gösterge Ocak ayı Meclis Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT
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