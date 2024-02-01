VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erciyes'te kış festivali düzenlenecek
Depremzede Salih protez koluna kavuştu
Kar altında ekmek yolculuğu
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Detoks suyu yanında
New York sahnesinde
01 Şubat 2024 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 07:00:00

Bakan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Başkent Karakas'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulundu.

Bakan Bayraktar, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizle daha da büyütmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile de yaptığı görüşmeyi aktaran Bayraktar, "Karakas temaslarımız kapsamında Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Sayın Delcy Rodriguez ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Venezuela ile enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmek için atılabilecek adımları ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO, BAKAN ALPARSLAN BAYRAKTAR İLE GÖRÜŞMESİNİ "MUHTEŞEM" OLARAK NİTELENDİRDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Alparslan Bayraktar ile muhteşem görüşme" ifadesini kullandı.

Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Bayraktar ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile muhteşem görüşme. Her iki ülkenin faydasına olacak şekilde ticari alışverişimizin düzeyini yükseltmek amacıyla enerji ve madencilik konularındaki ittifakları güçlendirmek için konuştuk ve fikir alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : alparslan bayraktar nicolas maduro venezuela ziyaret
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX