Başkent Karakas'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulundu.

Bakan Bayraktar, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizle daha da büyütmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile de yaptığı görüşmeyi aktaran Bayraktar, "Karakas temaslarımız kapsamında Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Sayın Delcy Rodriguez ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Venezuela ile enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmek için atılabilecek adımları ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO, BAKAN ALPARSLAN BAYRAKTAR İLE GÖRÜŞMESİNİ "MUHTEŞEM" OLARAK NİTELENDİRDİ



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Alparslan Bayraktar ile muhteşem görüşme" ifadesini kullandı.

Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Bayraktar ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile muhteşem görüşme. Her iki ülkenin faydasına olacak şekilde ticari alışverişimizin düzeyini yükseltmek amacıyla enerji ve madencilik konularındaki ittifakları güçlendirmek için konuştuk ve fikir alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.