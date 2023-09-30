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30 Eylül 2023 Cumartesi 17:04:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 17:04:00

Bakan Bayraktar Abu Dabi'ye gidiyor

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol konferansı kapsamında Abu Dabi'ye gidecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'na katılmak üzere Abu Dabi'ye gideceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, 2 Ekim Pazartesi günü konferansın açılış seremonisinde söz alacak ana konuşmacılardan biri olacak.

Bakan Bayraktar'ın Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı kapsamındaki forum marjında Birleşik Arap Emirlikleri hükümet yetkilileri ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin üst düze yöneticileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Etiketler : ENERJİ BAKANI BAKAN BAYRAKTAR ABU DABİ PETROL
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