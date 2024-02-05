Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarında görev alan madencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan, Hatay'da üç madencinin enkazdan kurtardığı aile ve kızlarıyla depremden 1 yıl sonraki buluşmasına ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Bakan Bayraktar, "Yasin Sever, Ertan Akar ve İlyas Açıkgöz... 6 Şubat depremleri sonrası bölgede canla başla görev yapan binlerce madenci kahramanımızdan sadece üçü. Tam bir yıl sonra o kahramanlar Hatay'da enkazdan kurtardıkları Tuğçe Gövtaş, kızları Eylül ve Ecem ile buluştu. Yaşadıkları mutluluk bir nebze de olsa acılarımızı hafifletti. Rabbim böyle bir felaketi milletimize bir daha göstermesin." ifadelerini kullandı.

Yasin Sever, Ertan Akar ve İlyas Açıkgöz...



6 Şubat depremleri sonrası bölgede canla başla görev yapan binlerce madenci kahramanımızdan sadece üçü.



Tam bir yıl sonra o kahramanlar Hatay'da enkazdan kurtardıkları Tuğçe Göktaş, kızları Eylül ve Ecem ile buluştu. Yaşadıkları... pic.twitter.com/5UV0BbXvcE — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 5, 2024

"9 BİN 798 MADENCİ ENKAZDAN 324 KİŞİYİ CANLI KURTARDI"



Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise depremlerde görev alan 9 bin 798 madencinin enkaz altından 324 kişiyi canlı kurtardığı belirtildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi Sözleşmeli Sahalar Başmühendisi Yasin Sever'in 6 Şubat 2023'te akşam saat 22.00'de Hatay Kırıkhan'a ulaştığı ifade edilen açıklamada, Sever'in 6 madenci ile birlikte öğretmenevinde arama kurtarma çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fabrikada gece vardiyasında görevli Veli Gövtaş, oturdukları lojmanda enkaz altında kalan eşi ve çocuklarına ulaşmak için Yasin Sever'den yardım istedi. Sever, 3 madenci görevliyi lojmana sevk etti. O madencilerden biri olan Ertan Akar Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesinde 16 senedir madenci olarak çalışıyordu. Tuğçe Gövtaş ve iki kızının bulunduğu lojmana gelen Akar, iki madenciyle birlikte Tuğçe Gövtaş ve iki kızını kurtarmak için enkaza girdi. Çalışma sonucunda, önce kızlardan Ecem, sonra Eylül ve en son anneleri enkazdan kurtarıldı. Filmleri aratmayan bu mucizelerle dolu hikayenin kahramanları, tam bir yıl sonra Ankara'da buluştu. Başmühendis Tahlisiyeci Yasin Sever, Maden Nezaretçisi Tahlisiyeci Ertan Akar ile Maden Nezaretçisi İlyas Açıkgöz, Gövtaş ailesini yeni yuvalarında ziyaret etti. Baba Veli, anne Tuğçe ve kızları Eylül ve Ecem'in, kahramanlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı."