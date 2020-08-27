Bakan Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması: Bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır

Bakan Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması: Bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu sene de devletin şanına yaraşır şekilde kutlanacağını belirterek, "İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır.

İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 27, 2020

Altun, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."