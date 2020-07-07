07 Temmuz 2020 Salı 22:41:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 22:41:00
Bakan Albayrak'tan, TBMM'nin yeni Başkanı Mustafa Şentop'a hayırlı olsun mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz ve gazi meclisimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
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