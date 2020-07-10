Bakan Albayrak'tan Necip Fazıllı Ayasofya paylaşımı: Ayasofya elbet açılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayosofya için bir video ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Albayrak, Twitter hesabında ünlü edebiyatçı Necip Fazıl Kısakürek'in videosunu ve Ayasofya ile ilgili sözlerini paylaştı. Albayrak "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" dedi.