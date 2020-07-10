Bakan Albayrak'tan Necip Fazıllı Ayasofya paylaşımı: Ayasofya elbet açılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Danıştay tarafından açıklanması beklenen Ayosofya kararının öncesinde sosyal medyada paylaşım yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayosofya için bir video ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Albayrak, Twitter hesabında ünlü edebiyatçı Necip Fazıl Kısakürek'in videosunu ve Ayasofya ile ilgili sözlerini paylaştı. Albayrak "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" dedi.
Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi:— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 10, 2020
"Bekleyin Gençler!!!
Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!"#AyasofyaCamii pic.twitter.com/Yl5nCsuKcV
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