Bakan Albayrak'tan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından video paylaşıp, şehitleri andı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünde, maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden hazırlanan özel videoyu da paylaştı.
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/BJcgc3kuGb— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 26, 2020
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