Bakan Albayrak'tan İstanbul'un Fethi için kutlama mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un Fethi'ne ilişkin olarak mesaj yayımladı. Bakan Albayrak "Allah’ın adıyla Hakk’ın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Fatih Sultan Mehmet Han’ın komutasında 29 Mayıs sabahı İstanbul’u Türk vatanına kattı. Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." açıklamasında bulundu.