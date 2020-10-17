Bakan Albayrak'tan flaş doğalgaz açıklaması: Nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpü bulmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı.

"Nasiptir, nasip. Rabb'im bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek."