23 Temmuz 2020 Perşembe 13:07:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 13:11:00
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: 3 ay süreyle erteliyoruz
Bakan Albayrak: Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden.
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