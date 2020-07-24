24 Temmuz 2020 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 16:00:00
Bakan Albayrak'tan Ayasofya Camii paylaşımı
Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabında son dakika Ayasofya Camii paylaşımında bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize,
Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
Nasib dedik, ya Nasib...
Elhamdülillah
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