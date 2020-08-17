Bakan Albayrak'tan 17 Ağustos paylaşımı
Kaynak: DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüreklerde acı izler bırakan 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Marmara Depremi'nin 21'inci yıl dönümünde paylaşımda bulundu.
#17Agustos1999 tarihinde yaşanan, hepimizi acılara boğan depremin üzerinden tam 21 yıl geçti. Acısı dün gibi taze olan Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. pic.twitter.com/iRzvLq5PMV— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 17, 2020
Bakan Albayrak, mesajında, "17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan, hepimizi acılara boğan depremin üzerinden tam 21 yıl geçti. Acısı dün gibi taze olan Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum" dedi.
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