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Bakan Albayrak'ın istifa açıklamasına ilişkin AK Parti MYK sonrasında bilgilendirme yapılacak
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09 Kasım 2020 Pazartesi 16:01:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 16:01:00

Bakan Albayrak'ın istifa açıklamasına ilişkin AK Parti MYK sonrasında bilgilendirme yapılacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden ayrılma açıklaması ile ilgili önemli gelişme... Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı ile ilgili bilgilendirme bu akşam AK Parti MYK toplantısından sonra yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun ardından Bakan Albayrak’ın istifasının kabul edilip edilmediği de netlik kazanmış olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

Etiketler : berat albayrak istifa ak parti myk
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