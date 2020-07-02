Bakan Albayrak ve ailesine yönelik alçakça paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden 1'i tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 16 kişiden 1'i tutuklandı.
Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımda bulunan 16 kişiden 1'i tutuklandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik 30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda tespit edilen 35 hesap yöneticisinden 16'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i ifadeleri alındıktan sonra, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli tutuklandı, 9 kişinin adli işlemleri devam ediyor.
Tespit edilen şahıslardan 4'ünün yurt dışında bulunduğu belirlendi. 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.
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