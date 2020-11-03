Bakan Albayrak: Umudun adı Ayda bebek

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, paylaşımında Ayda'nın fotoğrafına yer vererek, "91 saat sonra. Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun. İzmir’imize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

