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03 Kasım 2020 Salı 18:39:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 18:39:00

Bakan Albayrak: Umudun adı Ayda bebek

Kaynak: DHA

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Umudun adı Ayda bebek" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, paylaşımında Ayda'nın fotoğrafına yer vererek, "91 saat sonra. Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun. İzmir’imize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : umud Bakan Albayrak sosyal medya izmir deprem
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