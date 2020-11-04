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04 Kasım 2020 Çarşamba 18:55:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 18:55:00

Bakan Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor

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Bakan Berat Albayrak, PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili olarak, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir" dedi.

Etiketler : bakanlık albayrak twitter berat albayrak terör pkk
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