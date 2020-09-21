Bakan Albayrak: Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır!

Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşallah" dedi.