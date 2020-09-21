21 Eylül 2020 Pazartesi 11:40:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 11:40:00
Bakan Albayrak: Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır!
Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Bakan Albayrak, 'Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşallah' dedi.
Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşallah" dedi.
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