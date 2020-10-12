Bakan Albayrak duyurdu: Yolun açık olsun...

Bakan Albayrak duyurdu: Yolun açık olsun...

Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket ederken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn dün akşam saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

Akşam saatlerinde Çayağzı Limanı açıklarına yan yana demir atan fırkateynler, geceyi aynı noktada geçirdi. 2 fırkateyn, sabah saatlerinde ise Kekova Koyu'nun girişinin iki yanında demir attı. Fırkateynler burada beklemeye başladı.