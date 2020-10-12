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12 Ekim 2020 Pazartesi 15:11:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 15:11:00

Bakan Albayrak duyurdu: Yolun açık olsun...

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin bakım çalışmalarını tamamladığını ve Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurdu. Bakan Berat Bayrak sosyal medya hesabından "#OruçReis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun." paylaşımında bulundu

Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket ederken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn dün akşam saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

Akşam saatlerinde Çayağzı Limanı açıklarına yan yana demir atan fırkateynler, geceyi aynı noktada geçirdi. 2 fırkateyn, sabah saatlerinde ise Kekova Koyu'nun girişinin iki yanında demir attı. Fırkateynler burada beklemeye başladı.

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