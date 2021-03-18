  • BIST
    1550.93
  • Dolar
    7,3072
  • Euro
    8,7296
  • Altın
    407,2260
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: Asla kabul edilemez
Putin, Biden ile 'İkili ilişkileri tartışmaya hazırım' dedi
Alaska görüşmesi ABD-Çin ilişkilerinin yenilenmesi için bir fırsat
BDDK'ya ilk başvuru yapıldı
DSÖ'den 'koronavirüs aşısının kullanımına devam edin' çağrısı
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu
Türkiye, Fransa'yı geride bırakıyor... Bölgede etkin güç olacak
Putin'den Biden'a ilk tepki: Sağlık dilerim
Hisar'da sona gelindi...
Piyasaların beklediği haber geldi
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı
İmamoğlu'ndan gazi yakınına tehdit
Türkiye'den ABD'ye sert Gergerlioğlu yanıtı
"Çanakkale, kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır"
Mete Yarar, Suudi Arabistan'ın planını deşifre etti
Hafter geri adım attı! Sürpriz Türkiye talimatı
Bahçeli MHP genel başkanlığına yeniden seçildi
2 haftadır kayıptı... Hayatını kaybettiği açıklandı
İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon
Hollanda'da genel seçim sonuçları belli oldu
Fitch Türkiye tahminini yükseltti
Mırnavlı ders saati
Cam kırığı yutmuş gibi hissetmiş
Tinder'da sabıka sorgusu
18 Mart 2021 Perşembe 20:19:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 20:19:00

Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: Asla kabul edilemez

ABONE OL

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, '18 Mart Şehitler Günü Töreni'nde konuştu. Akar, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur." dedi.

Bakan Aka, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir.

Etiketler : Hulusi Akar ABD doğu akdeniz yunanistan
Doğum Temmuz'da

Doğum Temmuz'da
Ömer Hayyam'ın sözleri albümde

Ömer Hayyam'ın sözleri albümde
27 değil 17 gibi!

27 değil 17 gibi!
Yıldız mı Nesrin mi?

Yıldız mı Nesrin mi?
Komediyi bitirmesinler

Komediyi bitirmesinler
3 milyon liralık poz

3 milyon liralık poz
Dünya starı, çocuk dizisinde başrol!

Dünya starı, çocuk dizisinde başrol!
Engellemeye devam

Engellemeye devam
Mutluluğumu kimsenin gözüne sokmam!

Mutluluğumu kimsenin gözüne sokmam!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER