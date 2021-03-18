Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: Asla kabul edilemez

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur." dedi.



Bakan Aka, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir.