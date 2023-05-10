Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması..."İstikrar için görüşmeler sürüyor"

Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması..."İstikrar için görüşmeler sürüyor"

Milli Savunma Bakanı Akar "Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ve BM yetkililerinin İstanbul'daki toplantısı başladı. Tahıl anlaşmasının kesintiye uğramaması ve istikrarı için görüşmeler sürüyor" açıklamasında bulundu.