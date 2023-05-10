VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki
Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
Batman'da kaza: 1 yaralı
AB ortak gaz alımı için ihaleye çıktı
Bahçeli: 14 Mayıs tarihi bir fırsat olacaktır
İsrail, Tel Aviv'de sirenler çaldı
10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:43:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:43:00

Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması..."İstikrar için görüşmeler sürüyor"

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tahıl anlaşmasının kesintiye uğramaması ve istikrar için görüşmeler sürüyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar "Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ve BM yetkililerinin İstanbul'daki toplantısı başladı. Tahıl anlaşmasının kesintiye uğramaması ve istikrarı için görüşmeler sürüyor" açıklamasında bulundu.

Etiketler : bakan akar tahıl anlaşması rusya ukrayna
Fahriye Evcen 5 ayda formuna kavuştu

Fahriye Evcen 5 ayda formuna kavuştu
Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim

Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim
Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı

Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı
Her şey çocuklar için

Her şey çocuklar için
Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi

Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi
Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı

Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı
Ödülünü Gencebay verdi

Ödülünü Gencebay verdi
Aile keyfi

Aile keyfi
Çekimler Muğla'da

Çekimler Muğla'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX