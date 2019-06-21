21 Haziran 2019 11:06 | Cuma
Bakan Akar'dan FETÖ açıklaması: Alçaklar layık olduğu cezayı buldu
Milli Savunma Bakanı Akar Fetullahçı Terör Örgütü Çatı davasında verilen cezalara ilişkin yaptığı açıklamada "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.
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