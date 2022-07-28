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28 Temmuz 2022 Perşembe 21:00:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 21:00:00

Bakan Akar'dan Letonya'daki Türk Şehitliği'ne ziyaret

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile Cesis Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile Cesis Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Letonya'daki temaslarına devam ediyor.

Başkent Riga'daki görüşmelerini tamamlayan Bakan Akar daha sonra Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile Türk Şehitliği'ni ziyaret etmek üzere kara yoluyla Riga'ya 100 kilometre mesafedeki Cesis kentine geçti.

Buradaki Türk Şehitliği'ne gelişinde Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul'dan bilgi alan Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile şehitliğe çelenk koydu.

Saygı duruşu ve iki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalınmasının ardından Akar, mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı.

Törenin sonunda Bakan Akar, şehitliğin bakımına yönelik katkılarından dolayı Cesis Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın ziyareti, Cesis Türk Şehitliği'ne 17 sene sonra Milli Savunma Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

"26 TÜRK ERİ..."

1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus Harbi sırasında yaralanan ve Ruslara esir düştükten sonra Cesis'te şehit olan 26 asker anısına yaptırılan şehitlik 3 bin 800 metrekare alanda yer alıyor.

Cesis Belediyesince çevre düzenlemesi yapılan şehitlikte 26 şehidi temsilen üzerinde ay yıldız bulunan mezar taşları bulunuyor.

İki tarafında şehitlerin adının yer aldığı anıtta Türkçe ve Letonca, "Burada Türk-Rus savaşında Plevne'de esir düşüp Cesis'te ölen 26 Türk eri gömülüdür" ifadesi yer alıyor.

Bakan Akar şehitliğin ardından Lielvarde Hava Üssü'nü de ziyaret etti.

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar türk şehitliği letonya
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