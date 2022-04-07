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07 Nisan 2022 Perşembe 19:47:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 19:54:00

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkesin önemi, sivillerin tahliyesinin aciliyeti vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından;

- Diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Maripol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır.

- İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edilmiştir.

Etiketler : Bakan Akar Diplomatik görüşme msb
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