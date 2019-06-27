27 Haziran 2019 13:46 | Perşembe
Bakan Akar'dan Brüksel'de kritik görüşme! Jeffrey ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar'ın Brüksel'deki NATO karargahında ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldiğini açıkladı.
Bakan Akar, yaptığı açıklamada ' (F-35 Programı) Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız." ifadelerini kullandı.
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- Bakan Akar'dan Brüksel'de kritik görüşme! Jeffrey ile bir araya geldi