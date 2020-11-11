"44 günde bitti ama 44 yıl konuşulacak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla yapılan törene katıldı.



Bakan Akar, "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın tarihi bir başarıya imza attığını vurgulayan Akar şunları kaydetti:

"Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Harekat 44 günde bitti ama 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun."

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