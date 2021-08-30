Bakan Akar'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine, "Afganistan'daki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız" dedi.

Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra, Türkiye'ye "Havalimanının işletmesini sivil ekiplerle siz alın, güvenliği biz sağlayalım" teklifi sunmuştu.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, şöyle konuştu:

'Şu anda oradaki durumu, son gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Eğer bize uygun şartlar, durumlar oluşursa, Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, sonuçta da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı belirliyoruz. Hareket tarzlarımızı belirliyoruz.

Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız.'