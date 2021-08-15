Bakan Akar'dan Kabil açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Saç Kesim Töreni'nde konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

'Türkiye sadece artık coğrafi olarak bulunduğu bölgenin bir gücü değil, küresel çapta bağımsız bir aktör olarak uluslararası arenada da faaliyetlerini göstermektedir'