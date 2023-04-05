Bakan Akar'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, "İsrail'in, inancını ifade etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygu ve düşüncesi olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin, "İsrail'in, inancını ifade etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygu ve düşüncesi olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum." dedi.
Bakan Akar, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen "1915 Ermeni Olayları Konusunda Politika Metni Üretme Çalıştayı"ndaki konuşmasında, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dün düzenlenen baskına tepki gösteren Akar, "İsrail'in, inancını ifade etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygu ve düşüncesi olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum." ifadesini kullandı.
- Deprem bölgelerinde 345 çadır kent ve 305 konteyner kent kuruldu
- TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama
- Finlandiya'nın NATO üyeliği Türkiye'nin açık kapı politikasına desteğinin göstergesi oldu
- Fransa merkezli STK gemisi Akdeniz'de 440 düzensiz göçmeni kurtardı
- Bakan Akar'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki
- Yargı sürelerinin deprem bölgesinde durması kararı, bazı il ve ilçelerde 1 Mayıs'a uzatıldı