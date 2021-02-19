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19 Şubat 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 14:30:00

Bakan Akar'dan Gara mesajı: PKK'nın üst düzey yöneticileri panik içinde

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İzmir Foça'da 2'nci Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'nde konuştu.

Bakan Akar Pençe Kartal-2 Harekatı'yla Gara'da teröristlere ağır bir darbe vurulduğunun altını çizdi. Akar, "PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında" dedi.

Akar harekata ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"PKK terör örgütünün kaçacak bir yeri kalmadığını bunun sözde yöneticileri çok iyi anladılar ve bunların inleri başlarına yıkıldı. 4'ü sözde üst düzey 53 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında yer almaktadır. Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve panik içinde olduklarını da öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiç bir yerde güvenli hissedemeyecekler."

Etiketler : hulusi akar pkk terör örgütü gara
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