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28 Temmuz 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 15:49:00

Bakan Akar'dan Finlandiya ve İsveç'e çağrı: Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya ve İsveç'e çağrıda bulunarak, "Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz" ifadesinde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Riga'da Kahramanlar Mezarlığı'nın ardından Letonya Savunma Bakanlığı'na geçti.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile baş başa görüşen Akar daha sonra şeref defterini imzaladı.

Heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Pabriks daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"Değerli dostum" diye hitap ettiği Pabriks ile Riga'da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akar, Letonya ve Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliğine ve NATO'ya katkısı dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Letonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerine vurgu yapan Akar, gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin, "Ukrayna'nın bağımsızlığına ve egemenliğine desteğimizin altını çizdik. Bir an önce insani ateşkes, gerginliği azaltılması ve insani yardımların ulaştırılmasının devamlılığının sağlanması için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"TAHIL MERKEZİ ÇALIŞIR DURUMDA"

Görüşmelerde tahıl sevkiyatı hakkında bilgi paylaştıklarını belirten Akar, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da kurulduğunu anımsattı.

Tarafların merkeze temsilci ve görevliler atadığını aktaran Akar, "Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler, günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor " diye konuştu.

"BİR SON DEĞİL, İYİ BİR BAŞLANGIÇ"

Pabriks ile görüşmesinde NATO içinde ikili iş birliği ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Ülkelerimiz arasında savunma sanayi iş birliğinin nasıl daha da geliştirilebileceğini görüştük.

Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı'nın sonuncusunu nisan 2022'de Ankara'da başarıyla gerçekleştirdik. Gerçekten de bu iş birliğinin daha da gelişmesini istiyoruz. Ayrıca askeri eğitim iş birliği konusunda çalışmaların artırılması konusunda mutabık kaldık. Bununla birlikte FETÖ konusunda somut adımların görülmesine ilişkin beklentimizi de dile getirdik."

LETONYA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE SAVUNMA BAKANI PABRİKS

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks de Bakan Akar'a ziyaretinden dolayı onur duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Türkiye ve Letonya arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Pabriks, görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Türkiye ve Letonya arasında savunma sanayii alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Pabriks, Ukrayna- Rusya arasındaki savaşta Türkiye'nin diplomasi alanında üstlendiği rolün önemine de değindi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar FİLLANDİYA İSVEÇ
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