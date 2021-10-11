Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans toplantısı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantıda, devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.
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