Bakan Akar'dan bildiri tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti.

BAKAN AKAR'IN KONUŞÖMASINDAN SATIRBAŞLARI;

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir

Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır