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05 Nisan 2021 Pazartesi 15:56:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 15:56:00

Bakan Akar'dan bildiri tepkisi: Düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açık

Kaynak: AA

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Bakan Akar, 'Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır' dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti.

BAKAN AKAR'IN KONUŞÖMASINDAN SATIRBAŞLARI;

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir

Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri TESUD ve TEMAD Milli Savunma Bakanı Akar
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