Bakan Akar'dan bildiri tepkisi: Düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açık
Kaynak: AA
Bakan Akar, 'Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır' dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti.
BAKAN AKAR'IN KONUŞÖMASINDAN SATIRBAŞLARI;
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir
Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır