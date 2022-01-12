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12 Ocak 2022 Çarşamba 14:34:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 14:37:00

Bakan Akar'dan Azerbaycan'a şehit asker için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a şehit düşen Azerbaycan askeri için taziye dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'a Ermenistan ordusunun ateşi sonucu şehit düşen Azerbaycan askeri için başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Dün Kelbecer'de Ermenistan ordusunun ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Akar, taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan mevzilerini hedef alarak ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın saldırgan tutumuna tepki gösteren Akar, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında durduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olacağını vurguladı.

Etiketler : Hulusi Akar Azerbaycan Ermenistan
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