09 Eylül 2020 Çarşamba 19:36:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 20:26:00
Bakan Akar'dan Alman mevkidaşıyla Doğu Akdeniz görüşmesi
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer görüşmesinde Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
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