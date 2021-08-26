Bakan Akar'dan tahliye açıklaması

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26 Ağustos 2021 Perşembe 10:42:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 11:17:00

Bakan Akar'dan Afganistan'dan tahliye açıklaması: En kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Afganistan'dan Mehmetçik'i taşıyan uçağın Esenboğa Havalimanı'na inmesi bekleniyor. İlk kafile Türkiye saati ile 11.45'te yurda ayak basacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Akar, AA muhabirinin, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

MEHMETÇİK 11.45'TE ANKARA'YA İNECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün katıldığı bir televizyon programında, tahliyenin 24-36 saat içerisinde tamamlanacağını söylemişti.

Afganistan'dan Mehmetçik'i taşıyan uçağın Esenboğa Havalimanı'na inmesi bekleniyor. İlk kafile Türkiye saati ile 11.45'te yurda ayak basacak.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan
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