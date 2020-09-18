Bakan Akar'dan AB'ye ve Macron'a sert sözler
Milli Savunma Bakanı Akar Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak AB'ye sert çıktı. Akar,"AB'nin burada kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkisi söz konusu değil." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Yunanistan ile ilgili gelişmelere ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. "Macron problemlerin üzerine benzin döküyor" diyen Akar, çözümün uzadığını belirterek "Hayal gören Macron'un kendisi." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Akar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un çözümden uzak olduğunu vurgulayarak "Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi." dedi.
"AB'NİN YETKİSİ YOK"
Bakan Akar Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin AB'nin kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkilerinin söz konusu olmadığını belirtti.
"YUNAN KOMŞULARIMIZ İSTEKSİZ "
NATO karargahında Türk ve Yunan askeri heyetleri arasında yapılan teknik toplantıları sonuna kadar desteklediğini açıklayan Akar, "Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullarla bu konuları yavaşlatıyor." dedi.
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