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12 Aralık 2022 Pazartesi 15:31:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 15:31:00

Bakan Akar Yunanistan'ı "Asla mümkün değil diyerek" uyardı!

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan provokatif eylem ve söylemlerle gerginliği artırmak için girişimde bulunuyor. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz" dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a yönelik yaptığı açıklamda, "Yarının iyi olamasını isteyenler bugün yanlıştan dönmeli" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar, provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmaya devam ettiğini belirterek, Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler" dedi.

Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, birlik komutanları ve bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Şuay Alpay katıldı.

"MÜTEKABİLİYET KAPSAMINDA GEREKLİ KARŞILIK VERİLİYOR"

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Hudut namustur" anlayışıyla hudutların güvenliğini sağladığını, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini söyledi.

Akar, "Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de büyük gayret göstermekteyiz." diye konuştu.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere de değinen Akar, "Yunanistan akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar ile sürekli provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz eylemine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılığın verildiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler."

"ALET OLUYORLAR"

Akar, TSK'nın kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialara yönelik açıklamalarına rağmen bu "iftiraları atmaya" devam edenler olduğunu belirterek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığından giden heyetimiz bölgede incelemeler yaparak, numuneler topladı. Bu numuneler Sağlık Bakanlığının laboratuvarlarında uzmanlar tarafından incelendi. Sonuç olarak herhangi bir kimyasal silahla ilgili bir bulguya rastlanmadığını açık olarak raporladılar." diye konuştu.

Bununla ilgili açıklamaları Milli Savunma Bakanlığının bütçesi görüşülürken Genel Kurul'da da yaptığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Bugün yine bu konuda her türlü alçaklığı yapmayı sürdüren bazı yayınlar var. Bazı milletvekilleri de bilerek veya bilmeden bunlara alet oluyorlar. Bir kez daha ifade ediyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinde kimyasal silah ve mühimmat üretilmemekte, geliştirilmemekte, stoklanmamakta, kullanılmamakta envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır."
Etiketler : TSK AKAR YUNANİSTAN
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